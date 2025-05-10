Pakistan: Hindistan'ın 3 havalimanımızı hedef alan saldırılarına karşılık verdik

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef alırken, Pakistan ordusu da Hindistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

Pakistan ordusu, Hindistan'a düzenlediği karşı füze saldırılarının da görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin Cammu şehrine düzenlediği saldırının ardından şehirdeki bazı binalar ve araçlar zarar gördü.

Hedef alınan diğer iki havalimanının ise Pencab eyaletinde yer alan Murid ve Shorkot olduğu ifade edilen açıklamada, Hindistan'ın attığı bazı füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, 3 ayrı havalimanına düzenlenen saldırılarda herhangi bir hasar oluşmadığı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetlerine ait gereçlerde herhangi bir hasar olmadığını bildirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı: Hindistan durursa biz de duracağız

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın, Pakistan'da 3 ayrı hava limanına saldırı düzenlemesi ve Pakistan ordusunun buna verdiği karşılığa ilişkin Geo TV'ye açıklamalarda bulundu.

ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkelerden Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonun düşürülmesine yönelik çağrılara işaret eden Dar, bu çağrıların ardından İslamabad ile Yeni Delhi'nin gerilimin düşürülmesi için görüşebileceğine dair umutlarının arttığını belirtti.

Dar, Hindistan'ın çatışmaları sonlandırması halinde Pakistan'ın da benzer adımı atacağını söyleyen Dar, "Onlar (Hindistan) durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bu sabah yaptığı görüşmeye de değinen Dar, iki ülke arasında gerilimin düşürülmesine ilişkin ABD'li Bakan'a "topun artık Hindistan'ın kucağında olduğu" mesajını verdiğini kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Rubio gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Munir'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Rubio'nun İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi için her iki ülkeye çağrı yaptığı vurgulanan açıklamada, Rubio'nun Pakistan ile Hindistan arasında gelecekte yeni çatışmaların yaşanmaması için yapıcı görüşmelerin başlatılması konusunda ABD'nin yardımını ilettiği ifade edildi.

Pakistan basınında görüşmeye ilişkin yer alan haberlerde, Munir'in Hindistan'ın saldırılarını durmaması halinde İslamabad'ın "daha sert yanıtlar vereceği" mesajını dile getirdiği aktarıldı.

Rubio ile Munir arasındaki telefon görüşmesinin, bu sabah Hindistan'ın Pakistan'daki 3 ayrı hava limanına füze saldırısı düzenlemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD'den gerilimini azaltmak için taraflar arasında iletişimin yeniden kurulması çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Hint ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Taraflara gerilimi yatıştırmanın yollarını bulmak için doğrudan iletişimin yeniden kurulması çağrısında bulunan Rubio, gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yapıcı görüşmelerin başlatılması için ABD'nin desteğini teklif etti.

Irak, Pakistan’da eğitim alan askerlerini geri çekiyor

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Sudani, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan askeri gerilimin tırmanması üzerine Pakistan’da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu 500 Irak askerini ülkeye geri çekme kararı aldı.

Pakistan’dan geri dönecek Irak askerlerinin ülkedeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden görevlendirileceği bildirildi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.