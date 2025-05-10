ULUSLAR ARASI KAMUOYU, GAZZE’YE BOMBA YAĞDIRMAYA DEVAM EDEN VE İNSANÎ YARDIMLARI ENGELLEYEREK AÇLIKTAN ÖLÜMLERE YOL AÇAN İSRAİL’İN DURDURULMASINI YÜKSEK SESLE HAYKIRIYOR.

“İNSAN YAPIMI BİR KÂBUS”

ABD'lİ Senatör Bernie Sanders, Gazze'de yaşananların "insan yapımı bir kâbus" olduğunu belirterek, "Tarih, bu kâbusa suç ortaklığımızı affetmeyecek. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Filistin halkını yok etmesine verdiğimiz desteği sonlandırmanın vakti geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı.

AB: TEHCİRİ REDDEDİYORUZ

Avrupa Birliği (AB) İsrail'i bir kez daha uyararak sürgün ve tehcire son vermesini istedi. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'i Gazze'deki ablukasını sonlandırmaya çağırırken, herhangi bir demografik değişiklik ya da Fi-listin halkının zorla yerinden edilmesini reddettiklerini bildirdi.

Hollanda’dan İsrail’e rest

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp yaptığı açıklamada, İsrail'in insanî yardımı engellemekle uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirtti ve Brüksel'den AB-İsrail ticaret anlaşmasını gözden geçirmesini istedi. Açıklama, İsrail'in en sadık müttefiklerinden biri olan ülke için önemli bir rota değişikliği olarak yorumlandı.

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Tarih bizi affetmeyecek

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Gazze’de yaşananların “insan yapımı bir kâbus” olduğunu belirterek, “Tarih,bu kabusa suç ortaklığımızı affetmeyecek” dedi.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Senato’da yaptığı konuşmada, Gazze’ye insanî yardımın ulaşmasının engellenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bağımsız senatör Sanders, “Dünyanın her yerinden insanların düşündüğü, şaşkınlığa uğradığı fakat garip bir sebepten dolayı bu ülkenin başkentinde ya da kongrenin koridorlarında çok az tartışılan bir konuda konuşmak istiyorum” dedi.

Sanders, “İsrail’in (Gazze’ye) tüm yardımı kesmesiyle, şimdi gördüğümüz şey, temel ihtiyaçların reddedilmesiyle toplu aç bırakma ve ölümün yavaş ve zalim sürecidir. Bu metodiktir, kasıtlıdır” ifadelerini kullandı.

Vicdanlarda kalıcı bir leke olacak

Gazze’de yaşananların “insan yapımı bir kâbus” olduğunu vurgulayan Sanders, “Bugün Gazze’de olanlar, dünyanın ortak vicdanında kalıcı bir leke olacaktır. Tarih, buna izin verdiğimizi asla unutmayacak ve burada, ABD’de, biz bu devam eden zulmü mümkün kıldık” değerlendirmesinde bulundu. Sanders, ABD’nin Gazze’de insanî felakete yol açma ve bunu sürdürmede “suç ortağı” olduğuna işaret ederek, “Tarih, bu kâbusa suç ortaklığımızı affetmeyecek. (İsrail Başbakanı ) Netanyahu’nun, Filistin halkını yok etmesine verdiğimiz desteği sonlandırmanın vakti geldi de geçiyor” diye konuştu. Ankara - aa

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AB: Tehciri reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen gayriresmî dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde yer almasa da Gazze’deki durumun da görüşüldüğünü belirten Kallas, “Avrupa ülkelerinin çoğunluğu, Gazze’deki durumun sürdürülemez olduğu ve hızla kötüleştiği konusunda hemfikirdi” dedi. Kallas, İsrail’in Gazze’deki askerî operasyonları yoğunlaştırma planlarının sivil halkın daha fazla acı çekmesine yol açacağını dile getirerek, “Gazze Şeridi’nde demografik veya bölgesel değişiklik girişimlerini ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesini reddediyoruz. İsrail’i, Gazze’ye uygulanan ablukayı derhal kaldırmaya ve insanî yardımın, ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu. Brüksel - aa

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Hollanda’dan İsrail’e rest

Hollanda, Gazze’deki zulümleri sebebiyle İsrail üzerindeki baskısını arttırıyor. Bu, İsrail’in en sadık müttefiklerinden biri olan ülke için önemli bir rota değişikliği gibi görünüyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in insanî yardımı engellemesinin uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirtti ve Brüksel’den AB-İsrail ticaret anlaşmasını gözden geçirmesini istedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Varşova’da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Veldkamp, “Burada yaptığımız şey çok net bir sinyal vermek” dedi.

Haber Merkezi

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Gazze’de dayanılmaz bir açlık var

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA), X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı açlık felaketine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in sınır kapılarını kapatması sebebiyle “Gazze Şeridi’nde daha önce görülmemiş bir açlık yaşandığı” belirtildi. Gazze Şeridi’nin bir “umutsuzluk toprağı” hâline geldiği ifade edilen açıklamada, İsrail ablukasının kalkması, yardım girişinin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin tekrar başlaması gerektiği kaydedildi. İstanbul - aa

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İsrail basını: Trump Gazze ateşkesini duyurabilir

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta sonu İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirecek bir anlaşma taslağını duyurabileceğini iddia etti.

Israel Hayom gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, Trump’ın Gazze ile ilgili birçok görüşme gerçekleştirdiğini ve “24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz” yönündeki açıklamalarının “Gazze’nin yeniden inşası ve kontrolü konusunda ABD’nin merkezî rol oynayacağı bir anlaşmaya” işaret ettiğini söyledi. İsrail yönetimindeki temel endişenin “Hamas’a tavizler içeren” bir anlaşmanın Trump tarafından bir oldu bitti ile duyurulması olduğu vurgulandı. Kudüs - aa