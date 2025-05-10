9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde, ‘Avrupa 75 Yaşında; Geleceği Birlikte Şekillendiriyoruz’ sloganıyla düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin AB süreci canlı kalmalı

AB için en önemli şart demokrasi

AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor CerModern’de düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatik temsilcileri, kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki köklü ortaklık ve kültürel diyaloğun önemine dikkat çekildi. Avrupa Günü’ne özel hazırlanan dijital fotoğraf sergisinde, AB destekli kültürel miras projeleri tanıtıldı. Bu yıl ilk kez Ankara dışında İstanbul ve Gaziantep’te de Avrupa Günü resepsiyonları düzenlenecek. Adnan Solmaz - Ankara

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