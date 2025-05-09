Nazi tarzı toplama kampları kuracak İsrail’e Avrupa'dan ablukayı ''derhal'' kaldır çağrısı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Şeridi’ne 2 ayı aşkın süredir hiçbir insanî yardımın giremediğine dikkati çekerek, uluslararası insancıl hukuk uyarınca İsrail’in bölge üzerindeki ablukasını derhal kaldırması gerektiğini bildirdi.

Ya bomba, ya açlık

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz’den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze’deki insanî krize ilişkin ortak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, 2 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’ne hiçbir insanî yardımın giremediği ifade edilerek, “endişe verici” bu durumun bölgeye yönelik şimdiye kadar en uzun süreli abluka olduğu belirtildi. Açıklamada, “İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuk uyarınca insanî yardımın ihtiyaç sahibi nüfusa ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür” ifadeleri kullanıldı.

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Avrupa ülkeleri derin endişe duyuyor

İspanya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç ve Slovenya, İsrail’in Gazze’deki askerî operasyonlarını genişletme planına tepki gösterdi.

Altı Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının imzasının bulunduğu ortak açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki askerî operasyonlarını genişletme ve Gazze Şeridi’nde uzun süreli bir İsrail varlığı kurma planının açıklanmasından duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu, bir başka çizgiyi daha aşacak, yeni ve tehlikeli bir tırmanışa işaret edecek ve iki devletli çözüme dair umutları tehlikeye atacaktır” ifadesi kullanıldı. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi’ndeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, İsrail’in yardım girişini engellediği Gazze’deki durumun giderek daha da tahammül edilemez hâle geldiğini belirtti.

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İsrail, Nazi tarzı toplama kampları kuracak

Gazze’deki hükümet, İsrail’in yardım dağıtım mekanizması bahanesiyle Filistinliler için “Nazi toplama kamplarına benzer zorunlu tecrit kampları kurmayı” planladığı konusunda uyarıda bulundu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in planlarının “hiçbir açıdan kabul edilemez, insanlık dışı bir örnek” olduğuna dikkat çekilerek bu planın adalet ve insanlık onuru gibi ilkelerle çeliştiği vurgulandı. “Filistin halkı, tüm oluşumlarıyla bu suç planlarına karşı koyacaktır.” ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail planının insanî yardımı abluka, aç bırakma ve boyun eğdirme aracı hâline getirmeyi amaçladığı belirtildi.