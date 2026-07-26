‘Sıfır net’ te artış %64

YKS 2026 Raporu’nda, ‘sıfır netli’ aday sayısının 2026’da yüzde 64.4 arttığı ortaya çıktı.

805 binden fazla kontenjan adaylarını bekliyor Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in YKS 2026 Değerlendirme Raporu’nda, ‘sıfır netli’ aday sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 64,4 arttığı görüldü. 2026 yılında TYT’de 100 ve üzeri puan alan aday sayısı 2 milyon 187 bin 743 oldu. Ancak sınava giren adaylar arasında 67 bin 87 kişinin tek bir neti dahi bulunmadı. Hiçbir soruya doğru cevap veremeyen aday oranının en yüksek olduğu test ise fen bilimleri oldu. Haber Merkezi

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