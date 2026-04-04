Gazze'de 500 bin kişi içme suyundan mahrum kaldı

04 Nisan 2026, Cumartesi 14:41
Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki arıtma tesisine giden elektrik hattının İsrail hava saldırısında hasar görmesi sonucu bölgedeki 500 bin Filistinli içme suyundan mahrum kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 26 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan raporunda, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarına rağmen kısıtlamaların acil ihtiyaçların karşılanmasına engel olduğunu kaydetti.

OCHA'nın raporuna göre, İsrail'in Han Yunus'taki Güney Gazze Tuzdan Arındırma Tesisi'ne hizmet veren elektrik hattının hasar görmesine neden olan saldırı, günde yaklaşık 16 bin metreküp içme suyu üreten tesisin faaliyet dışı kalmasına neden oldu.

Hasar 31 Mart'ta onarılmasına rağmen tesisin kapasitesi ancak 2 bin 500 metreküpe kadar çıkarılabildi; tesisin saldırı öncesindeki kapasitesinin ancak beşte biri oranında su arıtması, Deyr el-Belah ve Han Yunus'un kuzeyindeki Mevasi bölgesinde yaklaşık 500 bin Filistinlinin içme suyundan mahrum kalmasına neden oldu.

Mutfak gazı kıtlığının da yaşandığı Gazze'de yemek pişirmek için sağlıksız olmasına rağmen atık yakma yöntemine başvurulmak zorunda kalınıyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in düzenlediği saldırılar, Gazze'de hala sivil kayıpların yaşanmasına ve sivil altyapının zarar görmesine neden olurken 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 3'ü önceki yaralanmalarından kaynaklı olarak 23 Filistinli saldırılarda öldü, 81 Filistinli yaralandı. 10 Ekim 2025'te ateşkesin ilan edilmesinden bu yana 713 Filistinli öldü, bin 940 kişi yaralandı.

Gazze'de 25-26 Mart'taki şiddetli yağışlar, bölge genelinde 3 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin çadırlarını ve eşyalarını su altında bıraktı. Bu durumdan 6 yüz aile olumsuz etkilendi. OCHA 373 aileye acil barınma ve temel ev eşyası desteği sağladı.

Gazze'den yurtdışına sınırlı tıbbi tahliyeler devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria'ya sevkler hala kapalı. Gazze'den tıbbi destek için çıkanların yanı sıra geri dönüşler de yaşanmaya devam ediyor. Bunlar arasında Kasım 2023'te Şifa Hastanesi'nden bebekken tıbbi tahliye edildikten sonra geri dönen 11 çocuk da bulunuyor.

OCHA'nın raporunda, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndaki tesislerin yetersizliğine ve kötü koşullarına da dikkati çekildi.

Gazze'ye giren malların üzerinde İsrail makamların tam denetim yetkisine sahip olduğuna işaret edilen raporda, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin tırmanmasının yardımların kısıtlı eriştiği Gazze Şeridi'ne özel sektör tedarikçilerinin sağladığı malların hacminde de büyük düşüş yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

AA

