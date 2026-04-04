Gıda fiyatları tırmanıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler (BM), küresel gıda fiyatlarının Mart ayında üst üste ikinci kez arttığını ve Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Artışta özellikle temel gıda ürünlerindeki küresel dalgalanmaların etkili olduğu belirtildi. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre Gıda Fiyat Endeksi, Şubat ayına kıyasla yüzde 2,4 artarak 128,5 puana çıktı. Artışta küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkili olduğu belirtildi. FAO ayrıca 2025 yılına ilişkin tahıl üretim tahminini yükselterek dünya genelinde üretimin 3,036 milyar tona ulaşmasını ve yaklaşık yüzde 6 artış göstermesini beklediğini bildirdi. Haber Merkezi

