'Avrupalı liderler, ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor'

05 Aralık 2025, Cuma 10:12
Avrupalı devlet ve hükümet başkanlarının, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinde ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşadıkları iddia edildi.

Spiegel dergisinin elde ettiği görüşme tutanaklarına göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer birçok Avrupalı üst düzey siyasetçi, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerine ilişkin gizli bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ABD'nin Ukrayna ve Avrupa'yı aldatabileceği konusunda sert uyarıda bulunuldu ve ABD'ye duyulan derin güvensizlik dile getirildi.

Telefon görüşmesinin İngilizce yazılmış tutanağında, Macron'un, "ABD'nin, güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamadan Ukrayna'ya toprak konusunda ihanet etme ihtimali var." ifadesini kullandığı yer aldı.

Merz'in de Rusya-Ukrayna barış planı görüşmelerini yürüten iki ABD'li müzakereci; ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner​​​​​​​'e atıfta bulunarak "Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar." sözlerine yer verildi.

Telefon görüşmesine Polonya Başbakanı Donald Tusk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da katıldığı ifade edildi.

Tutanakta ayrıca, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un ise "Ukrayna ve Volodimir'i, bu adamlarla yalnız bırakmamalıyız." dediği, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Stubb'un görüşüne katılarak "Alexander'a katılıyorum, Volodimir'i korumalıyız." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Haberde tutanaklarda yer alan ifadelerin, Avrupalıların, ABD yönetimine ve müzakereciler Witkoff ve Kushner'e güven duymadıklarını gösterdiği yorumu yapıldı.

