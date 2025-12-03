"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail, Şam kırsalına 3 hava saldırısı düzenledi

03 Aralık 2025, Çarşamba 20:55
İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Şam kırsalının güneybatısında yer alan Beyt Cin beldesi çevresine 3 hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail'e ait SİHA'lar, Beyt Cin beldesi yakınlarındaki bir bölgeyi bombaladı.

Yerel kaynaklar, 3 hava saldırısında ölen olmadığını aktardı.

Saldırıyla ilgili İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Beyt Cin beldesi çatışması

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin beldesi sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin beldeye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çıkan çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu ise misilleme olarak beldeye hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Şam kırsalına 3 hava saldırısı düzenledi

    Karadeniz'in 4 gölünde plastik atık alarmı

    Doğal gaz kullanımında bu tedbirlere dikkat!

    Sahte polislere kaptırdığı altınlarına 48 saat sonra yeniden ulaştı: "Dolandırıcılar kimliğinizle işlem yapmış''

    Rusya: Megafon diplomasisini tercih etmiyoruz

    112'ye 'telefonum bozuldu', 'aracım bozuldu', 'çilingir talep ediyorum' aramaları devam ediyor

    Aile Bakanından nüfus uyarısı

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!

    Kasım ayında Batı Şeria'da 2144 saldırı düzenlediler!

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

    Obezite artıyor

    Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

    Künyesi ortaya çıktı

    Ölünce sigortalı sayıldılar

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz
    Genel

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82
    Genel

    Alyuvarlardan Nur mesleğine: Tesanüd ve meşveret
    Genel

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı
    Genel

    Aile Bakanından nüfus uyarısı
    Genel

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!
    Genel

    Sahte polislere kaptırdığı altınlarına 48 saat sonra yeniden ulaştı: "Dolandırıcılar kimliğinizle işlem yapmış''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.