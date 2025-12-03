İsrail, Şam kırsalına 3 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Şam kırsalının güneybatısında yer alan Beyt Cin beldesi çevresine 3 hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail'e ait SİHA'lar, Beyt Cin beldesi yakınlarındaki bir bölgeyi bombaladı. Yerel kaynaklar, 3 hava saldırısında ölen olmadığını aktardı. Saldırıyla ilgili İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Beyt Cin beldesi çatışması Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin beldesi sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin beldeye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu. Çıkan çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu ise misilleme olarak beldeye hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. AA

