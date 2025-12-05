“Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş

AKP’li Şamil Tayyar Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Mehmet Muş’la yaptığı görüşmeye ilişkin notları paylaştı.

Neden sadece üst düzeye seyyanen zam? Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un, “Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş yüzünden kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu” söylediğini aktardı. Tayyar’ın görüştüğü Muş’a göre, bu meselenin vahametini fark ettikleri için muhalefet de destek verdi. Bu düzenlemeden toplam 30 bin civarında uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticilerin faydalanacağını ifade etti. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.