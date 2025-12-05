Memur ve emekliye seyyanen zam şart

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından “Enflasyon Hedefi Maaşları Baskılayarak Tutturulmaz” başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Seyyanen zam şart. Bugün açıklanan TUİK’in enflasyon rakamları ile Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 0.87 yıllık enflasyon yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla 2025 yılı ikinci yarısı 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11.21 enflasyon farkı ise yüzde 5.91 oldu. Piyasa beklentiyi dahi fiyatlamıştır. Henüz kamu görevlileri zamlı maaşını almadan, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlamadan, piyasadaki ‘zam beklentisi’ ne yazık ki etiketlere çoktan yansıdı. Pazar-market fiyatları, henüz cebe girmeyen ücret artışlarını şimdiden eritti. Kamu görevlisine verilecek zammı korumanın yolu, fırsatçılığa geçit vermemek ve alım gücünü ‘beklentiye’ değil ‘piyasa gerçeğine’ göre tadil etmektir.” Ankara - Mehmet Kara

