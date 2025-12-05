"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Fuarın ardından

05 Aralık 2025, Cuma
Mersin Yeni Asya Temsilciliği olarak iştirak ettiğimiz kitap fuarı sona erdi. Kitap fuarı denilince ilk olarak, kitapseverlerin kitapla buluştuğu, o güzelim kitap kokularının geldiği yerler aklımıza gelir. Nitekim de öyledir.

Bizim açımızdan ise iman hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmak ve bu güzide eserleri ve içindeki hakikatleri aktar-ı âleme duyurmaktır. Elhamdülillah, gönül erleri kardeşlerimizin yardımları ile bu gayenin tahakkuk ettiğine inanıyoruz. Standımıza gelenlerin takdirkâr ifadeleri veya derslere devam etmeyenlerin hayıflanma serzenişleri... Ve “Derslere başlayacağım, yeriniz nerede?” diye sormaları insana tüm meşakkati ,masrafı unutturuyor. 

Yalnız, kabul edelim ki okuma alışkanlığı gözlemlediğimiz kadarıyla her yıl azalıyor. Tabiî bunun çok sebepleri sayılabilir. Bence en başta telefon ve sosyal medya fizikî olarak kitap okumamayı tetikleyen ana sebeplerden biri. Öyle ise bu hastalığın tedavisi için ilâçlar aramak zorundayız, yoksa gelecekte açılan bu fuarlar yerine başka şeylerin ikame edildiğini görürüz. Öyle ise Yeni Asya Neşriyat olarak büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkında olarak yeni yeni projeler geliştirmek zorundayız. Çünkü geçmişte Yeni Asya her şeyin öncüsüydü. İnşallah bundan sonra da yapacak, çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Okunma Sayısı: 213
