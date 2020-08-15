Avustralya’da koronavirüs nedeniyle 4 ölüm daha

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle ölmesinin ardından ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 379’a yükseldi.

Kovid-19’un en fazla etkili olduğu Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği günlük basın toplantısında, son 24 saatte 303 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, yaşları 80 ila 90 arasında değişen 2’si kadın 4 kişinin daha öldüğünü söyledi.

Vefat edenlere başsağlığı dileğinde bulunan Andrews, eyalette virüsten ölenlerin sayısının 293’e, aktif vaka sayısının da 8 bin 382’ye yükseldiğini bildirdi.

Avustralya’da virüsün görülmeye başlamasından itibaren yapılan 5 milyon 180 binden fazla testin sonucuna göre, virüs nedeniyle hastalanan 23 bin 35 kişiden 13 bin 345’i iyileşirken, 379 Avustralyalı öldü.

Halen 8 bin 694 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 47’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor.