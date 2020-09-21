Avustralya Nur Vakfı Lübnan’ın yardımına koştu

AVUSTRALYA NUR VAKFI, GEÇEN AY BEYRUT LİMANINDA YAŞANAN VE 150’DEN FAZLA İNSANIN VEFAT ETMESİNE SEBEP OLAN FECİ PATLAMADAN SONRA ZOR DURUMDA KALAN LÜBNANLILARA YARDIMA KOŞTU.

Geçen ay Lübnan’ın Beyrut limanında yaşanan feci patlamadan sonra zor durumda kalan Lübnanlı kardeşimiz için başlatmış olduğumuz yardım kampanyamıza büyük bir katılım gerçekleşti. Patlamada zarar gören halka yiyecek yardımının yanı sıra ihtiyaçlarını gidermek için nakit para yardımı yapıldı. Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Fatih Yargı, “Dünyanın neresinde bir felâket, acı ve hüzün varsa vakfımız kendi gücü nisbetinde, karınca kararınca oralarda olmayı kendine şiar edinmiş bir kuruluştur. Bu kez ihtiyaç Lübnan’daydı. Biz de vakıf olarak orada o felâketzedelerin yanında olduk. Bu yardım kampanyamıza katkıda bulunan ve duâ eden eden herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Allah herkesin bağışlarını kabul etsin” dedi. Melbourne - Yeni Asya

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