Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması

Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu şekilde Avusturya, sokağa çıkma yasağına geri dönen ve Kovid aşısını da zorunlu hale getiren ilk Avrupa ülkesi olacak.

Viyana bu haftanın başlarında aşısızlara kısıtlamalar getirmişti ancak yetkililer şimdi bunun enfeksiyon oranını düşürmek için yeterli olmadığına inanıyor ve pazartesi gününden itibaren tüm ülkeyi sıkı bir karantina altına alıyor.

Restoranlar, barlar ve gerekli olmayan tüm dükkanlar kapatılacak. Sınıf öğretimi askıya alınacak ve okullar uzaktan eğitime geri dönecek.

Şansölye Alexander Schallenberg cuma günü düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının en fazla 20 gün süreceğini söyledi.

Aşı olmayanlara para cezası geliyor

1 Şubat'tan itibaren aşılamanın da zorunlu hale geleceğini sözlerine ekleyen Schallenberg, kabul etmeyenleri para cezalarının beklediğini duyurdu.

Avusturya, şu anda Avrupa'daki en ciddi vaka artışı ile karşı karşıya. Cuma günü 15 bin 145 yeni vaka kaydedildi ve yedi günlük insidans 100 bin kişi başına 989'a yükseldi.