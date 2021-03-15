Azerbaycan ordusu tatbikata başladı

Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildiği bildirildi. Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor. Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek. AA

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