Bağdat'da sokağa çıkma yasağı protesto ediliyor

Bağdat'ta binlerce kişi sokağa çıkma yasağına karşı kent merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına karşın, binlerce kişi gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’na akın etti. Bağdatlı binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla başkentin merkezi Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı. Göstericiler ayrıca, protestolar sırasında ölenlerin anısına alanda yüzlerce mum yaktı. Tahrir Meydanı’nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalesini sürdürüyor. Bağdat Operasyonlar Komutanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, başkentte saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. AA

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.