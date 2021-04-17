Bağdat'taki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 kişinin öldüğü 12 kişinin ise yaralandığı bombalı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. Başkentin Sadr Bölgesi’ne bağlı Habibiye semtindeki bir süpermarket yakınlarındaki bir araçta infilak eden bomba çevredeki bina ve araçların da zarar görmesine neden olmuştu.

IŞİD tarafından cuma günü yapılan açıklamada, "Hilafet askerlerinin bir müfrezesi Şii bir kalabalığı hedef alarak kentte bombalı araç park edip patlattı ve 20 kişiyi öldürdü veya yaraladı" ifadeleri kaydedildi. Fakat bu açıklama resmi olarak henüz doğrulanamadı. Ocak ayında, IŞİD, Bağdat'ta son üç yıldır yaşanan en şiddetli çifte intihar saldırısını üstlenmiş, olayda az 32 kişi ölmüştü. Aralık 2017'de Irak, 2014'te IŞİD'in ele geçirdiği topraklarda yeniden hakimiyet sağlayarak IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti. Bununla birlikte, örgütün üyeleri savaşın harap ettiği ülkenin dört bir yanında saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Euronews Türkçe

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