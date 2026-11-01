Zeytin arttı ama üreticiye destek gerekiyor

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sami Karaoğlan, Akhisar’da bu yıl zeytin rekoltesinin geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttığını belirterek, yüksek üretim miktarına karşın düşük fiyatlar ve artan maliyetler sebebiyle üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Akhisar ilçesinde, sofralık zeytin hasadı devam ediyor. Bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Karaoğlan, “Geçen yıla göre yaklaşık 3 kat rekolte söz konusu. Ancak rekoltenin yüksek olmasına rağmen ürün fiyatları düşük seviyelerde kalıyor. Girdi maliyetlerinin de yüksek olması sebebiyle üreticilerimiz zaman zaman maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretimine prim desteği verilmesini istiyoruz.” dedi. AA

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