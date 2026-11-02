Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk ayrı

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

47. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Ndidi hareketlendi ancak savunma da Nijeryalı oyuncu da topa sahip olamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı gerilerden gelen Murillo, kontrol edip kale önündeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp golcü, müsait durumda topu bekletmeden uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ali Yavuz Kol'un sert şutunda kaleci Nübel'in sektirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere gönderdi.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-2.

62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanı ön çizgisi üzerine yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Olaitan takım arkadaşına bıraktı. Ceza yayının sağında boş pozisyonda topu önüne alan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Gianniotis, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

78. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Nübel, topu köşeden çeldi.

87. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltirken ev sahibinin puanı 17 oldu.

Deplasman kabusu devam ediyor

Ligdeki tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Beşiktaş, üst üste üçüncü dış saha maçını kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi yenerek evine 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor deplasmanlarının ardından Kasımpaşa'ya da takıldı.

Bu sezon ligdeki ilk beraberliğini alan siyah-beyazlılar, 2-0 üstünlüğünü koruyamadığı maçta 1 puana razı oldu.

Kasımpaşa'da yine kazanamadı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki galibiyet hasretini 4 sezona çıkardı.

Kasımpaşa'da son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar daha sonra oynadığı 4 maçtan da puan kaybıyla ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 kez yenilirken geri kalan 3 maç da beraberlikle sona erdi.

Trossard 4 hafta sonra gol attı

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kasımpaşa maçında suskunluğuna son verdi.

Siyah-beyazlı formayla tek golünü Erzurumspor FK karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında ikinci kez fileleri havalandırdı.

Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Kocaelispor, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir maçlarını boş geçen Trossard, Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla yakaladığı fırsatı gole çevirerek kazanılan 3 puanda kritik rol oynadı.

Vlahovic suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla 7. golünü kaydeden Sırp futbolcu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından ligde Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandıramazken UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşılaşmasını da boş geçti.

Vlahovic yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti.

Rashica 3 maç sonra

Beşiktaş'ta sakatlığı sona eren Milot Rashica 3 maç sonra forma giydi.

Bu sezon ligde sadece Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler'e karşı görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, Kocaelispor, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında sahada yer alamadı.

Avrupa listesinde yer almayan Rashica, 83. dakikada Trossard'ın yerine oyuna dahil oldu.

“Arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puan alabilirdik”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, "İkinci yarıda 2-0'ken maçın temposunu biz kontrol ediyorduk. Topa da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe oyuna girme imkanını biz verdik. Orkun ve Miretti'nin pas kalitesini arıyoruz. Deplasmanda galibiyet alacaktık, buna çok yakındık ama maalesef başaramadık. 3 puan bizim çok işimize yarayacaktı. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. Arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puan alabilirdik." dedi.

Galibiyete yaklaştıklarını anlatan Italiano, "Deplasmanlarda oyunu domine etmek kolay değil. 3 puana çok yakındık ama sonra düşüş olduğunu söyleyebilirim. Rakip gol atarak maça dahil oldu. Daha dikkatli ve uyanık olmak gerekiyordu. Fırsatlar bulduk, deplasmanda galibiyete çok yaklaşmıştık. Çok az daha konsantre olsaydık işler daha kolay olabilirdi. Deplasmanlardaki karakterimiz daha değişik olmalı. Topsuz oyunu daha iyi yapabiliriz. Gerçekten üzgünüm. Bugün kazanabileceğimiz 2 puan ligde bize daha çok yardımcı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Leandro Trossard'ı yorulduğu için oyundan aldığı bilgisini veren Italiano, "Arka tarafta ritmin düştüğünü hissettim. Sonra Rıdvan formunu yakaladı ve daha iyi oynamaya başladı. Trossard da yorulmuştu. Değişiklik hakkını beke harcamak istemedim. O yüzden Kassoum Ouattara'yı oyuna almadım. Trossard harika maç çıkardı. Çok net gol pozisyonu vardı. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim. Rakibi işin içine dahil ederseniz onlar da iç sahada reaksiyon gösterebilirdi ve öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan'ı oyundan almasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Olaitan'ı çıkardım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Oh'u almayı tercih ettim. Kendisi taze bir şekilde oyuna girip Vlahovic'e yardımcı olacağını düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 olarak kullanıp denge kurmak istedim. Oh'un ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bize yardımcı olmasını istedik. Başakşehir maçını Oh aldı. Geçen haftaki gibi bir şey yapmak istedik ama aynı sonucu alamadık." diye konuştu.

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya Italiano, "O anda doğru karar gibi geldi. Bence değişiklikler doğruydu." diye cevap verdi.

“Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum”

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, skora etki eden hatalara rağmen oyuncularının vazgeçmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Bugün ligin en iyi takımlarından birine karşı değerli bir mücadele verdik. Topa sahip olmada ligin üstünde, rotasyonlarda üst düzey bir takıma karşı oyuncularım ciddi bir geri dönüş gösterdi. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Skora etki edecek hatalar olmasına rağmen vazgeçmediler. Kulübün vizyonuna karşı gösterdiğimiz reaksiyon değerliydi." dedi.

Beşiktaş'tan daha net pozisyonlara girdiklerini anlatan Emre Belözoğlu, "Beşiktaş rotasyonları güçlü olan bir takım. Onlara karşılık verdik. İki kırmızı kart verilmemesine rağmen oyuna ortaktık. Girdiğimiz pozisyonlar Beşiktaş'tan daha netti. Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyunun devamında 4-4-2'ye döndüler. Beşiktaş baskıları seven bir takım. Biz bunları çalışmıştık. Belirlediğimiz bölgeler vardı. Buna göre çalıştık. Onların 4-4-2'ye dönmesine rağmen net üstünlük oluştu. 35 dakika baskın olduğumuz bir süreç var. Öne geçirecek pozisyonlar da yakaladık. Üzgün olduğumuz bir maç." diye konuştu.

Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen bulundukları pozisyonun mutluluk verici olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Galatasaray zor puan kaybediyor. Onların önde olduğu, büyük takımların onları yakalanmak için mücadele ettiği bir durum var. Güzel bir lig olduğunu düşünüyorum. Bizim net hedefimiz her maçı kazanmak. Onun dışında hedef söylemem doğru olmaz. Genç ve yeni kurulan bir takımız. Bugün geldiğimiz nokta mutluluk verici. Benim tek derdim Kasımpaşa'nın çok iyi bir sezon geçirmesi. Bunun için çok çalışıyoruz. Mutluluk verici bir sezon başı oldu bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakemini eleştiren Belözoğlu, "Bugün net 2 kırmızı kart vardı. İkinci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40. dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Oyuncuların hakkını korumak için bu hakem gündemini oluşturmak lazım. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Oyunun gidişatını yakalayamıyorlar. Kötü bir hakem vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı." yorumunu yaptı.

“Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz”

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.