Bangladeş-Narsingdi'de 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, başkent Dakka'da 3 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre 5,5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu. Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi. AA

