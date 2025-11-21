"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2025 CUMA

Bangladeş-Narsingdi'de 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü

21 Kasım 2025, Cuma 11:25
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, başkent Dakka'da 3 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre 5,5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.

AA

