Pestisit verileri açıklanabilecek

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pestisit verilerini paylaşmama işlemini iptal ettiği bildirildi.
Ankara 5. İdare Mahkemesi, Greenpeace’in açtığı davada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022–2024 yılları arasında yapılan 246 bin 946 pestisit denetimine ilişkin verileri paylaşmama yönündeki işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.
Mahkeme, pestisit kalıntı verilerinin kamu sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve bilgi edinme hakkı kapsamında kamuya açıklanması gerektiğini vurguladı.
Ankara - Anka