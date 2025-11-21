Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ فيضندن گلن و إعجازِ معنويسنڭ لمعاتى اولان و حقيقتلرينڭ تفسيرى بولونان و طلسملرينى آچان رسالهِٔ نور... Nurdan Katreler Kur’ân’ın feyzinden gelen ve i’caz-ı mânevîsinin lemaatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 229

