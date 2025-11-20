"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
MHP’li Feti Yıldız: Tahliyeden başka seçenek yok

20 Kasım 2025, Perşembe 19:18
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, AİHM’in tutuklama sebebiyle oluşan ihlallerde yalnızca tahliyenin çözüm olduğunu belirterek “Bu durumda başka bir seçenek yoktur” dedi.

8 Temmuz’da AİHM, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasî saiklerle sürdüğüne hükmetmiş; Türkiye’nin itirazı 3 Kasım’da reddedilmişti. Yıldız, kararların “keyfîliğe yer vermeden” ve gecikmeden uygulanması gerektiğini vurguladı. Yıldız, bu başvuruların geciktirilmeden, hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde ele alınmasının zorunluluk olduğunu kaydetti. 

