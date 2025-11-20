MHP’li Feti Yıldız: Tahliyeden başka seçenek yok

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, AİHM’in tutuklama sebebiyle oluşan ihlallerde yalnızca tahliyenin çözüm olduğunu belirterek “Bu durumda başka bir seçenek yoktur” dedi.
8 Temmuz’da AİHM, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun siyasî saiklerle sürdüğüne hükmetmiş; Türkiye’nin itirazı 3 Kasım’da reddedilmişti. Yıldız, kararların “keyfîliğe yer vermeden” ve gecikmeden uygulanması gerektiğini vurguladı. Yıldız, bu başvuruların geciktirilmeden, hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde ele alınmasının zorunluluk olduğunu kaydetti.
