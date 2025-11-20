Zehirli iğneyle sorgusuz sualsiz idam

İsrail’in Filistinli tutuklular için getirmeyi planladığı idam tasarısının detayları belli oldu.

İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasa tasarısına göre, infaz 90 gün içinde gerçekleştirilecek ve temyiz yolu kapalı olacak. İdam cezasının infazı, zehirli iğneyle İsrail hapishanelerinde gerçekleştirilecek. Tasarı, “Yahudî olduğu için” bir İsrailliyi öldüren kişilerin 90 gün içinde idam edilmesini içeriyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tartışmalı yasa tasarısının sadece İsraillileri öldürenlere yönelik uygulanacağını teyit etti. AA

