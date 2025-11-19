"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

19 Kasım 2025, Çarşamba 16:31
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ABD'nin Gazze tasarısının, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlara aykırı olduğunu bildirdi.

Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
ABD'nin Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması tasarısı BMGK'de kabul edildi

 

Bakanlık, BMGK'de, Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısının kabul edilmesine dair yazılı açıklama yaptı.

 

BMGK'de yapılan oylamada 13 ülkenin tasarıya "evet" oyu verdiği ve Rusya ile Çin'in "çekimser" oy kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Kabul edilen karar, Filistin yönetiminin, Gazze'nin yönetilmesi ve iki devlet temelinde Filistinlilerin geleceğinin belirlenmesi sürecinde yer almasını öngörmüyor. Kararda, İsrail'in işgalci güç olarak Filistin topraklarının ilhakından vazgeçme ve askeri birlikleri çekme gibi yükümlülükleri yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "BMGK ve BM Sekreterliğinin, Gazze'de oluşturulacak yapıların denetimi ve uluslararası güçlerin konuşlandırılması sürecinin dışında bırakıldığı" belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kabul edilen 2803 sayılı karar, BMGK'ye barış ve güvenliğin korunması konusunda yetki vermiyor. Bu karar, İsrail ile barış ve güvenlik içinde varlığını sürdüren ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk kararlarına aykırı. Washington, son iki yılda Gazze'de ateşkesin sağlanmasını öngören tasarılara karşı veto hakkını sürekli kullanmasaydı, bölgedeki savaş ve sivil halkın çektiği acılar çoktan durdurulabilirdi."

BMGK, dün Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

    BM raportörü Albanese'den önemli uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya transferi, İsrail'i 'soykırım' hedefine ulaştırır!

    Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor

    Hafta boyunca yağış yok

    İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

    Türkiye'nin rakibi yarın belli olacak

    Düşen askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi

    Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor

    Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Yalova'nın 20-25 günlük suyu kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Allah’ın vaadi ve vaidi üzerine (2)

    Radikal dönüşüm günleri: 19 Kasım

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor
    Genel

    Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
    Genel

    Türkiye'nin rakibi yarın belli olacak
    Genel

    Düşen askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi
    Genel

    İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.