Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ABD'nin Gazze tasarısının, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlara aykırı olduğunu bildirdi.

Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

ABD'nin Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması tasarısı BMGK'de kabul edildi

Bakanlık, BMGK'de, Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısının kabul edilmesine dair yazılı açıklama yaptı.

BMGK'de yapılan oylamada 13 ülkenin tasarıya "evet" oyu verdiği ve Rusya ile Çin'in "çekimser" oy kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Kabul edilen karar, Filistin yönetiminin, Gazze'nin yönetilmesi ve iki devlet temelinde Filistinlilerin geleceğinin belirlenmesi sürecinde yer almasını öngörmüyor. Kararda, İsrail'in işgalci güç olarak Filistin topraklarının ilhakından vazgeçme ve askeri birlikleri çekme gibi yükümlülükleri yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "BMGK ve BM Sekreterliğinin, Gazze'de oluşturulacak yapıların denetimi ve uluslararası güçlerin konuşlandırılması sürecinin dışında bırakıldığı" belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kabul edilen 2803 sayılı karar, BMGK'ye barış ve güvenliğin korunması konusunda yetki vermiyor. Bu karar, İsrail ile barış ve güvenlik içinde varlığını sürdüren ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk kararlarına aykırı. Washington, son iki yılda Gazze'de ateşkesin sağlanmasını öngören tasarılara karşı veto hakkını sürekli kullanmasaydı, bölgedeki savaş ve sivil halkın çektiği acılar çoktan durdurulabilirdi."

BMGK, dün Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.