"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

İran, Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen duyurdu

21 Kasım 2025, Cuma 11:15
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile eylülde imzalanan ve Ajans ile işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören Kahire Anlaşması'nı resmen feshettiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin, UAEA Yönetim Kurulu'na İran aleyhinde sunduğu karar tasarısının ardından açıklama yaptı.

 

Karar tasarısını sunan ülkelerin "İran'ın iyi niyetini hiçe sayarak, UAEA'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını zedelediğini ve Ajans ile İran arasındaki etkileşim ve iş birliği sürecini aksattığını" söyleyen Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağustosta Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getiren süreci başlatmasının ardından UAEA ile eylülde imzalanan işbirliği anlaşmasının geçerli olmadığını belirtti.

Erakçi, "Bugün de UAEA Başkanı'na (Rafael Mariano Grossi) gönderilen resmi bir mektupta bu mutabakatın artık geçerli olmadığı ve feshedildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

Kahire Anlaşması

İran, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA 9 Eylül'de Kahire'de anlaşmaya varmıştı.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

UAEA Yönetim Kurulu'nda, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD tarafından sunulan ve İran'ın, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep eden kararı da bugün onaylanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırıma silâhlı destek

    Giyim ve tekstilde istihdam eriyor

    Destek çiftçiye değil faize

    Ukrayna, Rusya'yı yalanladı: Kupyansk kontrolümüz altında

    Venezuela: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız!

    Bangladeş-Narsingdi'de 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü

    İsrail'e ait savaş uçakları Suriye semalarında sorti yaptı

    İran, Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen duyurdu

    Trump, serbest bırakılan İsrailli esirler ve aileleriyle görüştü

    Esenyurt'ta bina ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesi: 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Fonlar iktidara yakın vakıflara dağıtılıyor

    MHP’li Feti Yıldız: Tahliyeden başka seçenek yok

    Soykırım şekil değiştirdi

    Zehirli iğneyle sorgusuz sualsiz idam

    Köprüde ‘asrın soygunu’

    Uysal: Bahçeli, iktidar üzerindeki etkisini arttırıyor

    Trabzon-Ortahisar'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 6 öğrenci tedavi altına alındı

    Hacı adaylarına "pasaport geçerlilik süresi" hatırlatması

    İliç'te hayat durdu - Halk madenin açılmasını istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dua kaderi değiştirir; istiğfar musibete set çeker
    Genel

    İran, Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen duyurdu
    Genel

    Trump, serbest bırakılan İsrailli esirler ve aileleriyle görüştü
    Genel

    İsrail'e ait savaş uçakları Suriye semalarında sorti yaptı
    Genel

    Venezuela: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız!
    Genel

    Soykırıma silâhlı destek
    Genel

    Bangladeş-Narsingdi'de 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü
    Genel

    Destek çiftçiye değil faize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.