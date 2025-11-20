"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Hacı adaylarına pasaport uyarısı

20 Kasım 2025, Perşembe 12:33
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerektiğini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından derlenen bilgilere göre, bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekimi gerçekleşti.

Noter huzurunda çekilen kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi.

Buna göre, kurada ismi çıkanların 11 Kasım'da başlayan kesin kayıt işlemleri yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak.

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.

"Vize alan adaylara eğitim verilecek"

Bu kapsamda yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarından il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor.

Böylece Suudi Arabistan makamlarından vize alan hacı adayları, kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitimlere başlayacak.

Hacca gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

AA

