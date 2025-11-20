Soykırım şekil değiştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistinlilerin Gazze’den tahliye edilerek gizemli şekilde Güney Afrika’ya transfer edilmesinin son derece ciddi ve endişe verici bir durum olduğunu belirterek, İsrail’in etnik temizliğe başka araçlarla devam edeceğine yönelik daha önce yaptığı uyarıları hatırlattı.

150’den fazla Filistinlinin Güney Afrika’ya transferiyle ilgili İsrail’in Gazze’yi boşaltmak için araç haline getirmeye çalıştığı düşüncesine katılıp katılmadığı sorusuna Albanese, “Endişenizi paylaşıyorum” cevabını verdi. Albanese, “İsrail’in Filistinlilere zorla kabul ettirdiği şey, gönüllülükten çok uzak. Daha önce de söylediğim gibi uluslararası hukuk uygulanmadan Gazze’ye veya Filistinlilere karşı aktif düşmanlıkların askıya alınması, İsrail’in soykırımla ulaşamadığı hedeflere ulaşmasına yardım etmeye, etnik temizliğe başka araçlarla devam etmesine yol açabilir. Filistinliler zorlanıyor. Bugün ne yaparlarsa yapsınlar, uçağa binip başka bir yere gitmek de dahil olmak üzere, zorlanıyorlar” dedi. AA

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.