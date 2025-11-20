Uysal: Bahçeli, iktidar üzerindeki etkisini arttırıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasî tercihleri ve iktidar üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, Bahçeli’nin söylem ve hamlelerine “derin devlet” ya da “jeopolitik akıl” yüklemenin doğru olmayacağını belirterek, “Olan sadece MHP Lideri Bahçeli’nin Erdoğan ve AKP iktidarını kendisine bağımlılığının dozajını artırarak siyaseten esir etmekten ibaret” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin zaman zaman Cumhur İttifakı içinde kontrollü krizler çıkarttığını söyleyen Uysal, “Her seferinde Erdoğan’ı mahkûm bırakarak pozisyonunu pekiştiriyor, Erdoğan ve AKP üzerindeki alternatif maliyeti yükseltiyor” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

