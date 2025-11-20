Köprüde ‘asrın soygunu’

20 Kasım 2025, Perşembe 17:46
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu-özel işbirliği (KÖİ) ile yürütülen projeler gündeme geldi.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Osmangazi Köprüsü’nün 1,2 milyar dolar yatırım toplam finansman maliyeti, ağır bakım ve işletme giderleri ile 18,5 yıl için toplam maliyet 2,8 milyar dolar; garanti edilen gelir ise 14 milyar dolar. O yüzden biz buna asrın soygun demiştik ama bu unvanınızı da kaptırdınız, asrın soygunu unvanı EPDK’ye geçti. Bakın EPDK bir ihale yapıyor. Enerji Bakanlığı bir ihale yapıyor. Arada sadece bir yıl var. Bizim yediğimiz toplam kazık 53.2 milyar dolar” ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu’na “Bunların bir bir detayını verin Sayın Bakanım. Mesela hangi projelere bu parayı ödeyeceğiz?” diye soran Usta, Meclis’e sunulan 101,3 milyar liralık ödeneğin hangi kalemlere aktarılacağının açıklanmasını talep etti.
