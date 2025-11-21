Dua kaderi değiştirir; istiğfar musibete set çeker

Antalya Yeni Asya Temsilciliği ve Şûrâ Derneği’nin düzenlediği seminerde konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm, klasik kaynaklar ve Risale-i Nur ekseninde kader konusunu anlattı.

Prof. Dr. İlyas Üzüm kader perspektifinden olayları yorumladı

Antalya Yeni Asya Temsilciliği ve Şûrâ Derneği geniş katılımlı bir seminer gerçekleştirdi. Antalya ve çevre illerden yoğun bir katılımla gerçekleşen “Olaylar Kaderî Açıdan Nasıl Okunabilir?” başlıklı seminerde konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. İlyas Üzüm, kaderin Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi olduğunu söyledi. “Kaza ise bu belirlenenlerin zamanı geldiğinde fiilen vücuda gelmesidir” diyen Üzüm, kâinattaki hadiselerin fizikî, kevnî ve insanî olaylar şeklinde iki kategoride incelendiğini ifade etti.

Izdırârî kader ve ihtiyarî kader

İnsanın iradesinin hiç devreye girmediği alanların “ızdırârî kader” olduğunu anlatan Üzüm, doğum yeri, anne-baba, cinsiyet, fizikî yapı ve genetik özelliklerin tamamen İlâhî takdirin bir sonucu olduğunu belirtti. Dünya nüfusunda erkek-kadın oranının İlâhî dengeyi gösterdiğini vurgulayan Üzüm, “2025 verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %50,7’si erkek, %49,3’ü kadındır. Bu oran, yaratılıştaki adl ve hikmet kanunlarının bir cilvesidir.”dedi.

İnsanın tercih ve sorumluluk alanını oluşturan ihtiyarî kaderin ise kulun iradesi ile yaptığı fiilleri kapsadığını ifade eden Üzüm, Risale-i Nur’daki “Kader ilim nev’indendir” ifadesine atıf yaparak, “Kulun fiillerinde tercih ve kesb kula, yaratma ise Allah’’a aittir. Bu ince çizgiyi anlamadan kader meselesi anlaşılmaz.”şeklinde konuştu.

Musibetlerin iç yüzü: İmtihan, Adalet, Ğufraniyet ve Hikmet

Musibetlerin kaderî okumasını dört ana ilke altında toplayan Üzüm, bunların “imtihan, adalet, gufraniyet, hikmet ve rahmet hakikati” olduğunu söyledi.

Hadislerde, mü’minin çektiği bir ağrının bile günahlara kefaret olduğunun öğretildiğine dikkat çeken Üzüm, her musibetin zahirî yüzünün ardında daha büyük bir hayır veya uyarı olduğunu İslâm tarihinden örneklerle anlattı.

Gazze: İnsanlık vicdanının aynası

Seminerde Gazze üzerine kaderî analizler yapan Üzüm, Gazze’’nin dünya insanlığına unutulmuş bazı hakikatleri yeniden hatırlattığına dikkat çekti. Gazze’nin Müslümanlara da üç temel uyarı niteliği taşıdışını belirten Prof. Dr. İlyas Üzüm, “Bunlar, İttihad-ı İslâm’’ın aciliyeti, fıtrat kanunlarına uyma zorunluluğu ve İslâm’ın rahmet ve adalet dini olduğunun doğru temsil edilmesidir” dedi.

Dua kaderi değiştirir; istiğfar musibete set çeker

Seminerde Bediüzzaman Said Nursî’nin “Kadere iman eden kederden emin olur” sözünü hatırlatan Üzüm, “Dua kaderi değiştirir mi?”sorusuna da“Dua, özellikle kader-i muallakta değişime sebep olabilir. Anne duası, mazlum duası, baba duası kaderde yeni bir sayfa açabilir.”şeklinde cevap verdi. Üzüm ayrıca sabır, tevekkül, istiğfar ve cemaat bağlılığının musibetleri hafifleten unsur olduğuna vurgu yaptı.