Tom Barrack’tan hesap soruldu mu?

Muğla Milletvekili Metin Ergun, YPG ziyaretinde Hatay’ı Suriye toprağı gibi gösteren haritayı gündeme getirerek, “Bu skandal için Tom Barrack’a karşı adım atıldı mı?” diye sordu.

Muğla Milletvekili Metin Ergun, Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçe teklifinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Ergun, “Tom Barrack’ın terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG’ye yaptığı ziyaretten yansıyan bir fotoğraftaki haritada Hatay, Suriye toprağı olarak gösterilmiştir. Bu konuda Bakanlığınızın bir açıklaması veya attığı bir adım olmuş mudur” sorusunu yöneltti. Gelecek Parti Bursa Milletvekili Kani Torun da “Şam ile SDG arasında net bir siyasi uzlaşma olmadan Suriye’de taşlar yerine oturmayacak. Türkiye, SDG meselesine bakışını değiştirmedikçe de bu uzlaşı sağlanamayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye, İbrahim Anlaşması’na taraf olacak mı?

Ergun, Suriye yönetimi ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapılıp yapılmayacağını, bugüne kadar yapılmamasının sebebini sordu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın “Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar bir iş birliği göreceksiniz” açıklamasını hatırlatan Ergun, “Bu açıklamanın akabinde de Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Devlet Başkanlarının Beyaz Saray zirvesi sonrasında Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katıldığı duyurulmuştur. Türkiye bu kapsamda, İbrahim Anlaşması’na taraf olacak mıdır? Bakanlığınızın bu konudaki tutumu nedir” sorusunu yöneltti.

Ankara - Anka