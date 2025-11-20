Fonlar iktidara yakın vakıflara dağıtılıyor

Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AB hibelerinin Ulusal Ajans üzerinden TÜRGEV, TÜGVA, KADEM, İlim Yayma Cemiyeti ve benzeri vakıflara sistematik biçimde aktarıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde söz alan CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Avrupa Birliği (AB) hibelerinin Ulusal Ajans üzerinden iktidara yakın vakıflara aktarıldığını söyledi. Bankoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Dışişleri Bakanlığı bütçesinde ülkemizin itibarı ve diplomasisi konuşulması gerekirken; Ulusal Ajans eliyle Avrupa Birliği hibelerinin iktidara yakın vakıflara bir ‘arka bahçe fonu’ gibi dağıtılmasını konuşmak zorunda kalıyoruz. Her yıl, her dönemde, her programda aynı tablo. Bu, tesadüf değil; sistematik bir tercihtir.” Geçen yıl da aynı uyarıları yaptıklarını belirten Bankoğlu, “Hibelerin belli kesimlere verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır” şeklindeki bakanlık açıklamalarının gerçeklerle uyuşmadığını söyledi.

TÜRGEV ve TÜGVA’ya 53 milyon lira hibe

Bankoğlu, son 4 yılda TÜRGEV ve TÜGVA’ya aktarılan hibeleri hatırlatarak isimleri tek tek sıraladı: “TÜRGEV’e 612 bin 261 Euro, TÜGVA’ya 463 bin 686 Euro aktarılmıştır. Bugünkü kurla bu iki vakfa yaklaşık 53 milyon lira hibe verilmiştir. TÜRGEV’in yönetiminde Esra Albayrak, TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu’nda ise Bilal Erdoğan bulunmaktadır.” Paydaş olunan projeler de dahil edildiğinde sayının bine yaklaştığını belirten Bankoğlu, listede İlim Yayma Cemiyeti’nin de yer aldığını hatırlattı: “İlim Yayma Cemiyeti’nin mütevelli heyeti başkanı yine Bilal Erdoğan’dır.”

Vergi muafiyetleri de bulunuyor

Bankoğlu, KADEM’in eski mütevelli heyet başkanının Sümeyye Erdoğan olduğunu, SETA ve diğer AKP’ye yakın vakıflara yüz binlerce avro hibe aktarıldığını belirtti. Vakıfların çoğunun vergiden muaf olduğuna dikkat çekerek, TARPOL’un eski bakan Mehdi Eker yönetiminde nehir temizliği için “egzersiz aktiviteleri” önerisiyle hibe aldığını söyledi. Mahmut Göksu’nun başkanı olduğu Yeni Dünya Vakfı’nın dijital dönüşüm projesiyle 1,5 milyon liralık hibe aldığını aktardı. Bankoğlu, VİKADER’in başkanının eski İstanbul İl Kadın Yönetimi’nden olduğunu, Takiyyüddin Derneği’nin ise 50 bin Euro hibe aldığını; bu dernek başkanının da eski AKP İstanbul yönetiminde görev yaptığını ifade etti. Ayrıca bu yapıların çoğuna Avrupa Dayanışma fonu ve diğer programlardan düzenli şekilde kaynak aktarıldığını vurguladı.

Şeffaflık ve objektiflik çağrısı

Bankoğlu, demokratik ülkelerde gençlerin hürleşmesi ve dünyayla bütünleşmesi için kullanılan hibe programlarının, Türkiye’de gençlerin sesini bastırırken belirli vakıfları siyasî olarak güçlendirdiğini söyledi. Meselenin liyakatten öte siyasî bir tercih olduğunu vurgulayan Bankoğlu, Ulusal Ajans’ın Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatarak fonların hangi talimat ve kriterlerle dağıtıldığını, komisyonların nasıl belirlendiğini, proje puanlamalarının nasıl yapıldığını ve neden hep aynı kurumların kazandığını sordu. Bağımsız gençlik örgütlerinin sürece dâhil edilmemesini ve şeffaflık eksikliğini eleştiren Bankoğlu, bağımsız denetimlerin yalnızca muhasebe kayıtlarıyla sınırlı olduğunu belirterek, Ulusal Ajans’ın tüm değerlendirme ve fon dağıtım süreçlerini şeffaf ve objektif hâle getirilmesi çağrısında bulundu.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU