Ukrayna, Rusya'yı yalanladı: Kupyansk kontrolümüz altında

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğine yönelik açıklamasını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kupyansk şehrinin Ukrayna'nın kontrolünde olduğu bildirildi. Gerasimov'un açıklamasının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kupyansk'ın Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu bildiriyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Kupyansk ve çevresindeki yerleşim yerlerine girmeye çalışan Rus ordusu mensuplarına karşı bir "operasyon" yürütüldüğü bilgisi verilirken, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Volçansk ve Pokrovsk şehirlerinin çoğunluğunun kontrol altına alındığına ve Yampol yerleşim yerinin ele geçirildiğine yönelik paylaştığı bilgi de yalanlandı. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Kupyansk'ı ele geçirdik Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullanmıştı. Toplantıya katılan diğer askeri yetkililer de söz alarak, Rus ordusunun Yampol ve Maslikovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirmişti. AA

