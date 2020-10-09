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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

09 Ekim 2020, Cuma 15:59
İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik bir Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik bir Yahudi yerleşimcinin Ramallah yakınlarındaki Safa köyü kırsalındaki zeytinlik alana molotofkokteyli attığı belirtildi.

Atılan molotofkokteyli nedeniyle bölgede yangın çıktığı ve Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacının alev aldığı ifade edildi.

Yanan bölgenin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasına inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında yer aldığı, bu nedenle İsrail güçlerinin alevlere müdahale etmek isteyen Filistinli köylülere zorluk çıkardığı kaydedildi.

Yangının Safa köyü yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimini tehdit etmesi üzerine İsrail'e ait yangın söndürme helikopterinin devreye girdiği ve alevlerin yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından söndürüldüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Etiketler: Batı Şeria, Filistinliler, zeytin ağacı
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