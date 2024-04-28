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28 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

28 Nisan 2024, Pazar 02:28
İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ KATLİÂMINA KARŞI BATI TOPLUMLARINDAKİ SİVİLLER TEPKİLERİNİ MEYDANLARDA ORTAYA KOYARKEN, İSLAM ÂLEMİNDEKİ TEPKİSİZ VE SESSİZ MEYDANLAR DİKKATİ ÇEKİYOR.

Batıda protestolara devam

Haftasonu olması itibariyle pekçok Batılı ülkenin meydanlarını dolduran siviller, İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto ettiler. ABD’de üniversite öğencilerinin İsrail’i protesto eylemleri polis müdahalelerine rağmen ülke geneline yayılırken, öğrencilere işçi ve sivil aktivistler de destek vermeye başladı. 

Bu sessizlik neden?

Gazze'de yaşanan onca katliam, soykırım ve zulme karşı, İslam Âleminin şehir meydanlarındaki sessizlik ve tepkisizlik de dikkati çekiyor. İslam Âleminin demokrasiden uzak yöneticilerinin, İsrail’i protesto eden sivillere karşı sert polisiye tedbirlere izin vermesi tepkiyle karşılanıyor.

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İSRAİL’E KARŞI SİVİL TEPKİ YAYILIYOR

Batı toplumu ayakta, İslam dünyası neden sessiz?

ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE, FİLİSTİN DESTEKÇİSİ GÖSTERİLERE YENİ KATILAN THE CİTY COLLEGE OF NEW YORK İSİMLİ ÜNİVERSİTEDEKİ PROTESTOLARA, ŞEHİRDEKİ BAZI İŞÇİ GRUPLARI VE SİVİL AKTİVİSTLER DE KATILDI. GAZZE DAYANIŞMA KAMPI, BU YÖNÜYLE, BİR ÜNİVERSİTEDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI PROTESTONUN SOKAĞA TAŞIP HALKLA BİRLEŞMESİ ANLAMINDA İLK TEŞKİL ETTİ.

Üniversite kampüsünde, dayanışma kampının kurulduğu parkta Müslüman gençler, Cuma namazını birlikte kılarken, destek veren diğer protestocular ise, saygı gereği namaz esnasında protestolarına ara verdi. New York’ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda, “Filistin’in haklı davasının yanında olduklarını” açıkça belirtti.

‘’Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz’’

Kampüslerdeki protestoların başlangıç merkezi olan Columbia Üniversitesindeki protesto grubu adına, City College‘daki Gazze Dayanışma Kampı’nda konuşan bir temsilci, üniversite kampüslerinde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, göstericilerin haberleştiği bir WhatsApp grubunda, City College yönetiminin Filistin destekçisi göstericilerin öğrenci temsilci grubuyla ‘’pazarlık için masaya oturmayı kabul ettiğini’’, bunun kendileri için ‘’büyük bir zafer anlamına geldiğini’’ belirten ifadeler paylaşıldı. ABD’nin dört bir tarafındaki üniversitelere yayılan Filistin destekçisi protestolara, birçok öğretim görevlisi, profesör ve bazı siyasetçilerin destek vermesi, üniversite yönetimlerinin bu gösterileri sonlandırmasını zorlaştırıyor.

İsrail karşıtı protestolar başkent Washİngton’a ulaştı

Columbia Üniversitesi’nde İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşı protesto etmek için öğrencilerin kurduğu çadır kampı ABD’nin dört bir yanındaki üniversite kampüslerinde benzer gösterilere yol açtı. Harvard Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Austin’deki Texas Üniversitesi dahil ülke genelindeki üniversitelerde benzer protestoların son adresi başkent Washington oldu. George Washington Üniversitesi (GW) öğrencileri, hukuk fakültesi önünde Gazze ile dayanışma amacıyla kamp kurdu. Göstericiler, “İsrail’le ilişkiler kesilene kadar dinlenmek yok”, “Devrim” ve “Nehirden denize özgür Filistin” benzeri sloganlar attı. Öğrenciler, GW’nin İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesini, Filistin yanlısı öğrenci organizatörlerine karşı iddia edilen suçlamaları düşürmesini ve tüm bağış ve yatırımlar konusunda şeffaf olunmasını talep ediyor.

AA

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