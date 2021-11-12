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12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor

12 Kasım 2021, Cuma 18:11
Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin sayısı artmaya devam ediyor.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler bekleyişini sürdürüyor.

Sayıları 2 bini aşan çocuk ve kadınların da olduğu gruplardan bir kısmı sıfırın altındaki hava sıcaklığında, gece boyunca ve gündüz saatlerinde sık sık Polonya’ya geçme girişiminde bulundu.

Bruzgi sınır kontrol noktasında 200 civarında kişinin telleri aşarak Polonya sınırına geçmeye çalıştığı sosyal medya görüntülerine yansısa da bu grupların, daha sonra kampa geri döndüğü ifade edildi.

Göçmenlere yönelik yiyecek, içecek ve hijyen maddeleri konusunda yardımların devam ettiği bölgeye Belarus'taki Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Yahudi toplumu da yardım toplamaya başladı.

Belarus Kızılhaç'ı bölgeye odun ve gıdadan oluşan yardım gönderdi.

AA

Etiketler: Belarus, Polonya, sınır
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