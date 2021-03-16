Beşşar Esad hesap versin

Suriye’nİn İdlib ili ve Türkiye’nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde iç savaşın 11. yılına girmesi sebebiyle gösteriler düzenlendi.

İdlib ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde toplanan halk, “Rejimin düşmesini istiyoruz”, “Devrim bitmedi” ve “Özgürlük talebimiz hâlâ sürüyor” sloganları attı. Gösterilere katılanlardan Muaz Abbas, yaptığı açıklamada, Suriye’deki mücadelelerinin zafere ulaşana kadar süreceğini söyledi. Abbas, “Suriye dev- riminin yıl dönümü sebebiyle buradayız. ‘Devrim devam ediyor.’ demeye geldik. Zaferle sonuçlanmadan vazgeçmeyeceğiz.” dedi. Toplanan halkın çoğunun yerinden edildiğini ve ülkenin farklı yerlerinden geldiğini belirten Abbas, “Burada gördüğünüz kalabalık diğer illerden geldi. Hepsinin isteği, rejimin düşmesi ve özgürlüktür.” diye konuştu. Abbas, Esad rejiminden hesap sorulmasını isteyerek, “Kimyasal silâh kullanan Beşşar Esad’in hesap vermesini, zorla yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini istiyoruz.” ifadesini kullandı. Kusay Hüseyin de özgürlük için çıktıkları protestolara devam ettiklerini söyledi. Hüseyin, “Bu gösteriye gelmemizin sebebi Beşşar Esad’in düşmesi, güvenlik birimlerin dağıtılması ve hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılması.” dedi. AA

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