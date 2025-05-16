Liselere yeni ders geliyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için yeni bir adım attı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve sınav sürecine daha donanımlı hazırlanmalarını hedefliyor. Öğrenci tercihlerine göre şekillenecek ders, okul yönetimlerince planlanacak ve haftalık 3 ila 6 saat arasında uygulanabilecek. Türk dili ve edebiyatından matematiğe, felsefeden psikolojiye kadar geniş bir yelpazede ders içerikleri sunulacak.

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