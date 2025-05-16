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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“Teyakkuz, temkin ve sükûnet elzemdir”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Mayıs 2025, Cuma
Bediüzzaman, Afyon hapsindeyken talebesi Ceylan’a yazdığı ve bir kısmını dün aktardığımız mektubunda, mahkemede yaptıkları savunmada “Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler...” ayetine atıf yapmalarının uygun olmadığını ifade ettikten sonra şu mesajı veriyor:

“Şimdi gayet ihtiyat, dikkat ve teyakkuz ve temkin ve sükûnet elzemdir. Ve gösteriş, hodfuruşluk ve benim müdafaanamedeki davalarımı tekzip etmemek lâzımdır.”  (Şahiner, Son Şahitler, c. 4, s. 104)

Bir başka mektupta da şöyle bir ikaz var:

“Karşımızda bir-iki mason var. Onlar haklı müdafaatınızı aksülamel yapıp aleyhimize çevirerek mahkemeyi de aldatırlar. Bunun için onlara karşı çok konuşmak zararlıdır. Siz de gördünüz, ne kadar yanlış manalar verip aleyhimize çevirdiler. Benim müdafaatımı okumaya meydan vermediler ki, foyaları ve desiseleri meydana çıkmasın. Tâ efkâr-ı âmmeyi [kamuoyunu] ve mahkemeyi aldatabilsinler.” (age, s. 105)

Ceylan’a yazılan bu mektuplardaki üç mesajı topluca yorumlayacak olursak:

Tek parti devrinin son demlerinde açılan Afyon mahkemesi, yıllardır çok zor şartlarda verilen ve çetin engelleri aşarak o günlere getirilen iman ve hürriyet mücadelesinin çok kritik bir aşamasını ifade ediyor. 

Ve Said Nursî aktardığımız mesajlarıyla, o ortam ve şartlarda nasıl hareket edilip nelerden kaçınılması gerektiğinin son derece önemli ölçü ve prensiplerini veriyor.

Sonuç olarak Ahmet Feyzi Kul’la Ceylan Çalışkan’ın 14. Şua’ya konulan son müdafaaları, bu prensipler çerçevesinde şekillenerek kaleme alınıyor. (Şualar, s. 872-86).

Bilindiği gibi, önceki davalardan çok daha zorlu geçen Afyon sürecinde mahkeme Bediüzzaman ve talebelerini mahkûm etmiş, bu kararın temyizde bozulmasına rağmen ısrarını sürdürmüş ve bu durum, maznunların, hükmedilen ceza süresini tutuklu olarak hapiste tamamlamalarını netice vermişti. Böylesine önyargılı bir mahkemeye rağmen davayı beraatle sonuçlandırmak için—nitekim yıllar sonra da olsa o neticeye varıldı—Said Nursî’nin ne gibi zorluk, sıkıntı ve engellerle uğraşmak zorunda kaldığı, sonunda herşeye rağmen başarılı olduğu; sabır, dikkat, temkin ve teennî ile kazanılan bu başarının önemi, bu örnekler ışığında çok daha iyi anlaşılıyor.

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  • Savaş

    16.5.2025 21:08:59

    Aynı hassasiyet ve iradeyi yolundan samimiyet ile gidenlere de nasip etsin Rabbim inşallah.

  • Murat Cansız

    16.5.2025 18:10:21

    Kalemine sağlık abi

  • Ömer

    16.5.2025 16:25:56

    Kaleminize sağlık tebrikler 👏👏👏🌅

  • Nagehan

    16.5.2025 14:59:05

    Şemseddin Çakır beyefendinin bugünkü yazısı; o malum konuda sual eden hakim/savcı adayına, ışık tutar mahiyette sanki, ne dersiniz? Selâmet ile...

  • Nagehan

    16.5.2025 14:33:16

    Allah(c.c.)'ın hükmü ile hükmedememe endişesi duyan hakim/savcı adayları için, bu bir kaç gündür bilgilendirmeye yönelik yazılar, sizce; endişe giderici, tatmin edici olmuş mudur ?// Hürmetler.

  • Orhan Ali YILMAZ

    16.5.2025 08:33:53

    Keşke bu "Temkin" bize de yansısaydı...

  • Hasan S

    16.5.2025 08:00:40

    Üstad her şeyi ölçülü ve hedefe kilitlenen ,ifrat ve tefritten uzak olarak davasını savunuyor . Zalimler için yaşasın cehennem

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