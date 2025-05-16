Bu şartlarda ekonomi dönmez

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin ödül töreninde konuştu.

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Sanayicinin faiz isyanı

Gültepe, “Hepimiz sanayici olarak yüzde 50 faizle bir ekonominin dönmeyeceğini biliyoruz. Yüzde 50 ile üretim yapılmaz. Paranızı faize koyun, yüzde 50 alın, çok daha net, çok daha basit, uğraşmadan. Ama öyle değil tabiî, bunun da geçici olduğunu belirtmek istiyoruz. Türkiye üretim ve ihracatla büyümeli. Bu çok daha kalıcı olur. Bütün ihracatçılar, sanayiciler olarak bu felsefe ile hareket ediyoruz. Bunları bakanlarımıza, Merkez Bankası Başkanımıza aktarıyoruz. Çünkü sanayide çarklar dönmezse, bu ihracat rakamlarını kolay kolay yapamayız. Gerçekten karsızlık var. Firmalar, müşterilerini kaybetmemek için şu anda hizmet yapıyor” ifadelerini kullandı.