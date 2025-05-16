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14 Mayıs vesayet zincirlerinin kırıldığı tarihtir

16 Mayıs 2025, Cuma 01:32
‘Demokrasi Bayramı’ olarak anılan 14 Mayıs 1950 Seçimlerinin yıldönümü münasebetiyle Parti Genel Merkezde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “14 Mayıs 1950’de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil; millet iradesinin sandıkta tecellî ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda millî egemenliğin tesis edildiği bir milattır” dedi.

Demokrat Parti’nin öncülüğünde atılan adımın, Türkiye’yi otoriter zihniyetlerden uzaklaştırarak, hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi yolunda ileriye taşıyan temel taşlardan biri olduğunu söyleyen Uysal, “14 Mayıs, sadece bir seçim tarihi değil; halkın kendi kaderine sahip çıktığı, yönetime ortak olduğu bir demokrasi bayramıdır” ifadelerini kullandı.

Kazanımlarda geriye düşüldü

Konuşmasına “Ne yazık ki bugün, bu kazanımların gerisine düşüldüğü; ifade özgürlüğünün baskı altına alındığı, adalet mekanizmasının siyasallaştığı, millet iradesinin çeşitli araçlarla gölgelenmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz” diye devam eden Uysal, “Meclisin işlevsizleştirildiği, yargı bağımsızlığının zedelendiği, seçimlerin adilliğinin tartışmalı hale geldiği bir ortamda, 14 Mayıs 1950’nin mirasına sahip çıkmak her zamankinden daha elzemdir. Demokrat Parti olarak, 1950 ruhunu yaşatmaya; milletimizin hak ettiği gerçek demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de halkın iradesini esas alan, hukukun üstünlüğünü savunan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

14 Mayıslar yakın

Uysal konuşmasını şöyle tamamladı: “Unutulmamalıdır ki: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu ilkeyi her şartta savunmak ve yaşatmak, 14 Mayıs 1950’nin emanetine sahip çıkmak demektir. Bu vesileyle o kutlu günün kutlu isimlerine, 3. Cumhurbaşkanımız ve partimizin kurucusu Celal Bayar’ı, şehit Başbakanımız Adnan Menderes’i, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, kutlu bir mücadeleyle cumhuriyeti demokrasiye taçlandırmış diğer kutlu isimleri saygı ve rahmetle yad ediyor, bayram gibi kutlayacağımız 14 Mayısların yakın olduğuna inanarak milletimizi saygı ile selamlıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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