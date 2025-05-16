Düğün sezonu öncesi “sahte altın” uyarısı

Türkiye’de düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. “Düğün sezonu” olarak adlandırılan bu dönem mobilyadan beyaz eşyaya, kılık kıyafetten kuyumcuya kadar birçok sektörde hareketliliği beraberinde getiriyor.

Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak yeni ve göz alıcı modellerle donatıldı. Altına olan geleneksel bağlılık ve bu ziynetin yatırım aracı olarak görülmesi, düğün alışverişlerinde altına talebin canlı kalmasını sağlıyor. Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicileri “sahte” ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda da uyarıyor. AA

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