Irak, hava sahasını kapalı tutacak

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının kapalı kalma süresinin bir hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Karar, 10 Nisan Cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar devam edecek. Açıklamada, Irak hava sahasının bu süre boyunca tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kapalı olacağı belirtildi. Kararın, bölgedeki güvenlik durumu ve devam eden gelişmeler doğrultusunda alınan "geçici ve önleyici tedbir" olduğu vurgulandı. Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 664

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.