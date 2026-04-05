İyi ki doğdun Can Kardeş

CAN KARDEŞ DERGİSİ YAYIN YÖNETMENİ DEMİRHAN KADIOĞLU, CAN KARDEŞ’İN 46. YILI VESİLESİYLE CAN KARDEŞ’LE DEVAM EDEN YOLCULUĞUNU VE DERGİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ TESİRİNİ SAYFAMIZA ANLATTI.

Can Kardeş 46 yaşında - Can Kardeş 2026 Nisan sayısı çıktı

CAN KARDEŞ DERGİSİ YAYIN YÖNETMENİ DEMİRHAN KADIOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZI KURTARALIM”

Can Kardeş Dergisi ile yollarınız nasıl kesişti?

Can Kardeş’i, 1982 yılında tanıdım. O dönem diğer çocuk dergilerini de takip ederdim. Ama Can Kardeş’te bir başkalık vardı. Diğerlerinden farkı, profesyonel bir dergi olmanın yanı sıra, manevî konulara ağırlık vermesi ve tarihî olayları kendine has bir üslupla yazıyor olmasıydı. Karikatür yarışmasına katıldım, üçüncü geldim. Bir yıl sonra çizgi-masal yarışmasına katıldım, ikinci oldum. Hiçbir zaman birinci olamadım belki, ama 1985 yılından sonra derginin önce elemanı oldum, şimdi de yayın yönetmeni olarak hizmet etmeye devam ediyorum.

“Çocuklarımızı kurtaralım”

Can Kardeş’in ilk sayısında canavarın ağzında bir çocuk figürü vardı ve televizyon gibi bir tehlikeye işaret ediyordu. İşte Can Kardeş’i orijinal yapan unsur buydu; manevî tehlikelere karşı önce aileleri uyarıyor, sonra da çocukları bilinçlendiriyordu. Çocuk dergisinin temel amacı zaten bu değil mi? Can Kardeş dergisi eğlendirici bir dergi olmak yerine geleceğin fertlerini bilinçlendiren bir uyarı vazifesi görüyordu. Elbette eğlendirici sayfaları olacaktı ama bunun yanı sıra çocukları adam yerine koyan ve onların eğitimine uygun yayıncılık anlayışı ile ciddiye alan bir dergi Can Kardeş.

İLK SAYISINDAN BUGÜNE AYNI ÇİZGİDE

- İlk çıktığı yıllardan bugüne Can Kardeş’i nasıl değerlendiriyorsunuz?

1980, 1900, 2000 ve 2026 yılına kadar yayıncılık hayatına baktığınızda çizgisinden milim sapmamıştır. İlk sayısından bu güne kadar zamanın şartlarına göre kendini yenileyerek Risale-i Nur’dan süzülmüş hakikatleri anlatmaya devam edecektir.

DERGİNİZE SAHİP ÇIKIN

- Bu günün çocuklarına Can Kardeş dergisinin ve Can Kardeş Çocuk Sayfasının takipçisi olmanın önemi hakkında neler söylersiniz?

Can Kardeş günün şartlarına göre kendini yenileyerek millî ve manevî değerleri dilinin döndüğünce anlatmaya, yazmaya, çizmeye devam edecek. Matbu alanda vazifemizi sürdürdüğümüz gibi, dijital anlamda da Can Kardeş yayıncılık hayatını sürdürecek inşallah. Okurlarımıza çağrıda bulunuyorum. Derginize sahip çıkın.

CAN KARDEŞ’İN SAHİBİ OKURUDUR

Can Kardeş Dergisinin sahibi okurudur. Sizlersiniz. Can Kardeş Yayınlarından çıkan ve hepsi birbirinden kıymetli eserleri alın, okuyun ve okutun.

GELECEĞİ İNŞA EDEN DERGİ

Bugün Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olan yüzlerce insanın dergimizi çocukluğunda okumuş olmasını, dergimizin yayın sürecindeki istikrar ile paralel olduğunu düşünüyorum. Yayın Kurulumuzla birlikte bu şuurla dergimizi çıkarmaya devam ediyoruz.

- Demirhan Kadıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Kendisi de çocuk yaşta çizmeye başladığı için, azmin ve çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu çocuklara göstermiş oluyor. Çocukların yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine vesile olarak hizmete devam ediyor.

Röportaj - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

