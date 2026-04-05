Can Kardeş 46 yaşında - Can Kardeş 2026 Nisan sayısı çıktı

İSTANBUL / YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Can Kardeş Dergisi Nisan’da doğdu

Türkiye’nin köklü çocuk yayınlarından biri olan Can Kardeş Dergisi, 1981 yılının Nisan ayında başladığı yayın hayatını aralıksız sürdürerek 46. yılına ulaşmıştır. Uzun soluklu yayıncılık anlayışıyla dikkat çeken dergi, çocuklara yönelik içerikleriyle hem eğitici, hem de kültürel bir misyon üstlenmeye devam etmektedir.

Can Kardeş, yazar ve çizerler yetiştiriyor

Derginin bu sayısında, yazar İnci Karaman tarafından kaleme alınan yazıda, Can Kardeş’in millî ve kültürel değerleri çocuklara aktarma süreci ele alınmakta; derginin yerli yazar ve çizerlerin yetişmesine sağladığı katkılar kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

İlk vazifemiz “okumak”

“Arif’in Dünyası” bölümünde, dinimizin ilk emri olan okumanın önemi vurgulanmakta; çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik mesajlar, günlük yaşamdan örneklerle sunulmaktadır.

“Münevver Teyze” köşesinde ise 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş süreci, çocuklara yönelik sade ve anlaşılır bir anlatımla aktarılmaktadır.

Şehitlik nedir?

Şehitler Haftası dolayısıyla hazırlanan Aktüel sayfasında, şehitlik kavramı ele alınmakta; kimlerin şehit sayıldığı, şehitlik mertebesinin anlamı ve bu konudaki temel sorulara açıklık getirilmektedir.

Hikâye dünyası

Dergide ayrıca Nisan ayına özgü olan “Nisan yağmurları” konusu, eğlenceli ve öğretici içeriklerle işlenmektedir. “Masal Diyarı” bölümünde ise bir yağmur damlası ile Tekir isimli bir kedinin arasında geçen dikkat çekici diyalog yer almaktadır.

Bilim ve sanat

Faaliyet sayfalarında çocukların bilimsel merakını geliştirmeye yönelik “Yoğunluk Kulesi” deneyi sunulurken, sanat ve el becerilerini destekleyen origami çalışmaları da yer almaktadır.

Ödüllü yazar Mihriban Sezer’in kaleme aldığı hikâye eşliğinde çocuklar, “Pofuduk” isimli kutup ayısının origamisini yapma imkânı bulmaktadır.

45 yıldır çocukların yanında

Can Kardeş Dergisi, 46. yayın yılında da çocukların zihinsel, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan içerikleriyle yayın hayatını sürdürmekte; eğitici ve eğlendirici yaklaşımıyla yeni nesillere rehberlik etmeye devam etmektedir.