"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Can Kardeş 46 yaşında - Can Kardeş 2026 Nisan sayısı çıktı

05 Nisan 2026, Pazar 00:31
İSTANBUL / YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Can Kardeş Dergisi Nisan’da doğdu

Türkiye’nin köklü çocuk yayınlarından biri olan Can Kardeş Dergisi, 1981 yılının Nisan ayında başladığı yayın hayatını aralıksız sürdürerek 46. yılına ulaşmıştır. Uzun soluklu yayıncılık anlayışıyla dikkat çeken dergi, çocuklara yönelik içerikleriyle hem eğitici, hem de kültürel bir misyon üstlenmeye devam etmektedir.

Can Kardeş, yazar ve çizerler yetiştiriyor

Derginin bu sayısında, yazar İnci Karaman tarafından kaleme alınan yazıda, Can Kardeş’in millî ve kültürel değerleri çocuklara aktarma süreci ele alınmakta; derginin yerli yazar ve çizerlerin yetişmesine sağladığı katkılar kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

İlk vazifemiz “okumak”

“Arif’in Dünyası” bölümünde, dinimizin ilk emri olan okumanın önemi vurgulanmakta; çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik mesajlar, günlük yaşamdan örneklerle sunulmaktadır.

“Münevver Teyze” köşesinde ise 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş süreci, çocuklara yönelik sade ve anlaşılır bir anlatımla aktarılmaktadır.

Şehitlik nedir?

Şehitler Haftası dolayısıyla hazırlanan Aktüel sayfasında, şehitlik kavramı ele alınmakta; kimlerin şehit sayıldığı, şehitlik mertebesinin anlamı ve bu konudaki temel sorulara açıklık getirilmektedir.

Hikâye dünyası

Dergide ayrıca Nisan ayına özgü olan “Nisan yağmurları” konusu, eğlenceli ve öğretici içeriklerle işlenmektedir. “Masal Diyarı” bölümünde ise bir yağmur damlası ile Tekir isimli bir kedinin arasında geçen dikkat çekici diyalog yer almaktadır.

Bilim ve sanat

Faaliyet sayfalarında çocukların bilimsel merakını geliştirmeye yönelik “Yoğunluk Kulesi” deneyi sunulurken, sanat ve el becerilerini destekleyen origami çalışmaları da yer almaktadır.

Ödüllü yazar Mihriban Sezer’in kaleme aldığı hikâye eşliğinde çocuklar, “Pofuduk” isimli kutup ayısının origamisini yapma imkânı bulmaktadır.

45 yıldır çocukların yanında

Can Kardeş Dergisi, 46. yayın yılında da çocukların zihinsel, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan içerikleriyle yayın hayatını sürdürmekte; eğitici ve eğlendirici yaklaşımıyla yeni nesillere rehberlik etmeye devam etmektedir.

Okunma Sayısı: 520
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Oyun oynarken çamura saplandılar

    "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

    "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

    Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

    "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

    Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

    İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

    Mültecilere güvenli yollar açın

    Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

    On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

    TÜİK, pazara çıksın

    İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

    Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

    Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

    Vatandaşın banka borçları artıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.