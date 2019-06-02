Beyaz Saray ile Pentagon arasında kriz

Trump'ın Japonya'daki ziyareti sırasında limanda bulunan gemilerden merhum John McCain'in adını taşıyanın isim kısmının örtülmesi Beyaz Saray ile Pentagon arasında krize yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya seyahati sırasında geçen yıl vefat eden siyasi muhalifi John McCain'in adını taşıyan savaş gemisinin Japonya'daki limanda isim kısmının kapatılması Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında krize yol açtı. Geminin adının brandayla kapatılması olayından haberi olmadığını ifade eden Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın konuyla ilgili başlattığı incelemede, bu konuda talimatın Pentagon'dan verilmediği ortaya çıktı. AA

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