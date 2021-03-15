Beyaz Saray, Kim Jong Un'a ulaşamıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için ortaya koydukları çabaların şu ana kadar sonuç vermediğini açıkladı. Biden hükümetinden bir yetkili, Kore yarımadasındaki gerilimi düşürmek için Kim Jong-un yönetimine farklı yollardan ulaşılmaya çalışıldığını söyledi.

Washington ve Pyongyang, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle uzun süredir gerilimli ilişkilere sahip. Donald Trump'ın Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeler barış yönünde umutları artırsa da kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Trump yönetiminin nükleer silah programından vazgeçmesi için Pyongyang'a yaptığı ikna çabaları sonuç vermemişti. Reuters'a konuşan Biden yönetiminden bir yetkili, Pyongyang'ın New York'taki BM misyonu ile irtibat kurma girişimlerinin de ABD'nin Kuzey Kore ile görüşme çabaları arasında olduğunu söyledi. Bu yönde bir kaç girişimde bulunulduğunu belirten yetkili, bu girişimlerin Trump döneminin son aylarında başladığını, Biden yönetiminde devam ettiğini ancak şu ana kadar anlamlı bir geri dönüş yapılmadığını belirtti. Biden yönetimi Kuzey Kore politikasının gözden geçirilmesini istemişti. Bu yönde hazırlanan yeni çerçevenin nisan ayında açıklanması bekleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a geçtiğimiz yıllarda 'haydut' nitelemesini yapan Biden, nükleer silah programından vazgeçmemesi halinde Pyongyang'a yönelik ağır yaptırım tehdidinde bulunmuştu. ABD'ye 'düşmanca yaklaşımını' terk etmesi çağrısında bulunan Kuzey Kore, düzenlediği askeri geçitlerde balistik füzelerini tanıtmış ve yeni füze denemelerine devam etmişti. Diğer yandan, Pyongyang'ın nükleer programı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Kuzey Kore'ye yapacağı ziyaretlerde de ele alınacak. Euronews Türkçe

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