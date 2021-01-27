Biden'dan aşı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını yüzünden zor günler geçiren eyaletlere aşı tedarikinin önümüzdeki günlerde hızlandırılacağını belirterek, en geç sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek aşı stokuna sahip olacağı vaadinde bulundu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Kovid-19 salgını ile mücadelesini ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

"Pfizer ve Moderna aşılarından yüzer milyon doz daha alınacak"

Sağlık Bakanlığına da federal aşı stoklarının artırılması için talimat verdiğini kaydeden Biden, "Pfizer ve Moderna aşılarından yüzer milyon doz daha alacağız. Bu bir savaş zamanı çabası. Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." dedi.

Seçim döneminde ilk 100 gün için 100 milyon aşı hedefini koyduklarını anımsatan Biden, "Biz işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız ancak bu süreçte birçok şey yanlış gidebilir." uyarısında bulundu.

Biden, önceki yönetimin aşı programını eleştirerek ekibine bir an önce düzgün bir aşı programı oluşturma talimatı verdiğini kaydetti.